«Аврора» ведёт к победам: в Башкирии растёт число одарённых школьников

Успех на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников открывает дорогу в любой вуз страны без экзаменов. В Башкирии считают, что такие достижения учащихся – это не только результат их личного таланта, но и итог масштабной системной работы региона с одаренными детьми. Об этом в своем аккаунте в социальных сетях заявил глава республики Радий Хабиров.

Ключевым звеном этой работы стал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей «Аврора», открытый в 2019 году. Центр ведет занятия со школьниками по трем основным направлениям: наука, искусство и спорт.

Как отметил Радий Хабиров, результаты этой работы впечатляют. Если в 2019/2020 учебном году на заключительный этап Всероссийской олимпиады от республики прошли 82 участника, то в 2024/2025 учебном году их число выросло до 153.

Позитивная динамика очевидна и в количестве завоеванных наград. В 2023 году у башкортостанских школьников было 36 дипломов победителей и призеров, в 2024-м – 52, а в 2025-м – уже 57.

«Держим кулачки за участников в этом году», – добавил руководитель региона.

Воспитанники центра «Аврора» блистают не только на всероссийском, но и на международном уровне. Глава республики привел в пример Вадима Харисова, студента нефтяного университета, победителя нескольких международных олимпиад по химии, и Софию Салангину из уфимского лицея №93, ставшую абсолютной победительницей Международной олимпиады по вопросам изменения климата и проблемам экологии.

«Уверен, это не последние победы нашей республики», – подчеркнул Радий Хабиров.

Работа по созданию новых возможностей для образования, саморазвития и творчества детей и молодежи в Башкирии ведется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Более подробную информацию о деятельности центра «Аврора» можно найти на его официальном сайте.

Фото: телеграмм-канал Радия Хабирова.