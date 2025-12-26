-10 °С
В кампусе наградили студентов-архитекторов за лучшие идеи для сквера в Уфе

В уфимском межвузовском кампусе состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на разработку концепции благоустройства Сквера строителей.

В кампусе наградили студентов-архитекторов за лучшие идеи для сквера в Уфе

Конкурс был организован министерством строительства и архитектуры РБ и Главным управлением архитектуры и градостроительства Уфы, а его участниками стали студенты-архитекторы Уфимского государственного нефтяного технического университета – резидента кампуса.

Конкурсной комиссии, в которую вошли представители министерства и приглашенные эксперты, было представлено около 30 интересных концепций. Из них были отобраны шесть работ, которые лягут в основу будущего комплексного проекта.

«Центр городского дизайна объединит эти работы, выделит рациональные зерна», – сообщил на церемонии главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин. Он отметил, что жюри приятно удивило многообразие решений, а также профессиональный подход студентов к озеленению, использованию малых архитектурных форм, функциональному насыщению пространства, выбору материалов и освещения.

Победителями конкурса стали студенты Архитектурно-строительного института УГНТУ Дарья Короткина, Анна Пилецкая, Мария Лебедева, Зарина Петрова, Альфира Мингафарова и Анна Асабина. В своих проектах они учитывали ключевые требования: сохранение существующих деревьев и установленного камня под будущий памятник «Архитектору и Строителю Башкортостана», а также интеграцию сквера в городскую среду с учетом пешеходных связей и инженерных сетей.

Сквер строителей планируется создать на территории перед Архитектурно-строительным институтом УГНТУ, где сейчас находится общественная парковка. Инициатива была выдвинута в августе 2024 года в честь 450-летия Уфы, 80-летия минстроя РБ и 55-летия института. Новое общественное пространство должно стать комфортной зоной отдыха для студентов и горожан.

Справка

Проект уфимского межвузовского кампуса, реализуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети», создает современное студенческое пространство с жильем, учебными корпусами, лабораториями и зонами отдыха. Это часть масштабной федеральной программы по созданию сети новых кампусов в России, инициированной президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
