Образование
12 Декабря , 10:46

В Сферуме в помощь учителям и школьникам появилась энциклопедия РУВИКИ

На образовательной коммуникационной платформе Сферум, доступной в национальном мессенджере МАХ, запущен новый сервис – интеллектуальный помощник на базе российской интернет-энциклопедии РУВИКИ. Теперь педагоги, школьники и их родители могут прямо в чате получать развернутые и достоверные ответы на вопросы, связанные с учебным процессом.

В Сферуме в помощь учителям и школьникам появилась энциклопедия РУВИКИ
В Сферуме в помощь учителям и школьникам появилась энциклопедия РУВИКИ

Для использования сервиса достаточно в пространстве Сферум зайти в раздел «Сервисы» и запустить чат-бот «Помощник РУВИКИ». Он формулирует ответы на основе верифицированных материалов энциклопедии, что обеспечивает высокую точность и безопасность информации.

«Мы постоянно развиваем Сферум, чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда РУВИКИ ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи Сферума, особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту», – прокомментировал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

Он также добавил, что новый сервис успешно прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки.

«Интеграция «Помощника РУВИКИ» – это простой и удобный способ получить точный ответ на любой учебный вопрос. Специально для Сферума мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность», – отметил Владимир Медейко, генеральный директор РУВИКИ.

Справка

Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис для образовательных целей, создающий единое и защищенное пространство для общения учителей, школьников и родителей. Это бесплатный цифровой инструмент, призванный дополнить и модернизировать традиционное образование.

РУВИКИ – современная российская интернет-энциклопедия, которая сочетает использование искусственного интеллекта с экспертной проверкой данных в сотрудничестве с ведущими научными и культурными организациями страны. Это обеспечивает уникальный баланс между скоростью получения информации и ее точностью.

Фото: чат-бот РУВИКИ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
