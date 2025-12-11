-16 °С
В Уфе запустили курсы подготовки операционных сестер для робохирургии

На базе межвузовского студенческого кампуса и Клиники БГМУ состоялся уникальный образовательный интенсив «Операционная сестра в робот-ассистированной хирургии: универсальные компетенции и безопасность». Это первый в стране курс такого профиля, организованный резидентом кампуса — Башмедуниверситетом.

В Уфе запустили курсы подготовки операционных сестер для робохирургии

На обучение приехали операционные медицинские сестры из ведущих федеральных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока, включая НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ им. В.А. Алмазова, Центр им. С.П. Боткина и другие, сообщили в пресс-службе межвузовского кампуса.

Цель проекта — инвестировать в главный актив высокотехнологичной операционной: квалификацию персонала. Программа направлена на формирование универсальных компетенций для работы с роботизированными системами, обеспечение максимальной безопасности пациентов и создание бесшовного рабочего контура «хирург-робот-персонал-пациент».

Обучение проходило на трех площадках:

Практические мастер-классы на системе DaVinci в операционной Клиники БГМУ.

Лекции и лабораторные работы по стерилизации и обработке оборудования в научных лабораториях БГМУ в межвузовском кампусе.

Тренинг по базовой реанимации и неотложной помощи в аккредитационно-симуляционном центре БГМУ.

«Это большая ответственность — необходимо соблюдать особые меры технического обслуживания и регламенты, чтобы оборудование эффективно использовалось на благо пациентов. Особо важна безопасность и комфорт больного. Семь лет назад мы открыли первый в ПФО Центр роботической хирургии, и сейчас у нас достаточный опыт, чтобы обучать и делиться знаниями», — подчеркнул ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов.

Участницы курса высоко оценили уровень подготовки. «В Уфе хирурги имеют колоссальный опыт. Я приехала, чтобы научиться работать непосредственно на консоли DaVinci. У нас во Владивостоке поколение роботов старше», — поделилась операционная сестра Дальневосточного федерального университета Дарья Кирик.

«Удалось узнать новые методики использования шовного материала и гемостаза, которые отличаются от наших практик», — отметила Виктория Алешина, операционная сестра из НМИЦ им. В.А. Алмазова.

Запуск курса знаменует переход подготовки среднего медицинского персонала на качественно новый уровень, соответствующий вызовам цифровизации медицины.

Справка

Создание сети современных кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов. Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
