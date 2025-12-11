-16 °С
Университеты Башкирии и Китая договорились о совместной подготовке аспирантов

Делегация Университета Чанчжоу (КНР) с рабочим визитом посетила Уфимский университет науки и технологий и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Центральным событием визита стало подписание двустороннего соглашения о совместной подготовке аспирантов, которое ознаменовало выход академического партнерства вузов на качественно новый уровень.

В рамках встречи стороны детально обсудили правовые и организационные вопросы, связанные с масштабным проектом — созданием совместного российско-китайского института на базе УУНиТ и Университета Чанчжоу, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Планируется, что институт откроет набор на пять программ бакалавриата по ключевым для экономик двух стран направлениям:

«Материаловедение и технологии материалов»;
«Мехатроника и робототехника»;
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»;
«Автоматизация технологических процессов и производств»;
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

Обучение по этим программам будет организовано по уникальной модели: китайские студенты проведут четыре года в Университете Чанчжоу, при этом около 30% дисциплин будут преподавать ведущие ученые УУНиТ на английском языке.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию программ послевузовского образования. Подписанное соглашение предусматривает совместную подготовку аспирантов по дисциплинам «Материаловедение», «Химия» и «Информационные технологии». Молодые ученые смогут участвовать в программах двойных дипломов, ведя научные исследования под руководством наставников из обоих вузов. Защита диссертаций будет проходить перед совместным комитетом. Также соглашение включает возможность обучения в вузе-партнере по программе аспирантуры с получением одного диплома.

«Нам очень важно и интересно сотрудничество с китайскими коллегами, потому что нас объединяют актуальные научно-технологические направления в области материаловедения, энергетики, информационных технологий, химии и новых материалов. И сейчас, когда правительство дружественной страны приняло решение о безвизовом режиме для россиян, нашим гражданам открываются широкие возможности, прежде всего, для развития образовательной компоненты, а также знакомства с научно-техническим потенциалом и богатой культурой Поднебесной», — отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

После официальной части гости совершили экскурсию по межвузовскому студенческому кампусу, где ознакомились с лабораториями полимерных композиционных материалов, органической электроники, многофункциональных материалов, а также посетили центр киберспорта.

Уфимский университет активно развивает сотрудничество с ведущими вузами Китая. На сегодняшний день подписано около 30 соглашений, а основными формами взаимодействия являются совместные образовательные программы и программы академической мобильности, ежегодно участниками которых становятся более 100 студентов с обеих сторон.

Справка

Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является одним из пилотных регионов в этом федеральном проекте. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего к 2036 году в стране должно быть создано до 40 современных студенческих городков.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
