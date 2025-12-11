Башкирия вошла в десятку лучших регионов по развитию научно-популярного туризма

В Башкирии работа ведется в рамках нацпроекта «Десятилетие науки и технологий» учеными Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Стартовой точкой для девяти действующих в республике маршрутов является межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Особенность башкирского подхода отметила директор АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» Наталия Латыпова, выступившая одним из экспертов в докладе АНО «Национальные приоритеты».

«У нас в республике действует девять маршрутов. Их особенность в том, что они созданы и реализуются Евразийским НОЦ, включают посещение нескольких организаций и университетов за одну экскурсию. Все они разбиты по направлениям науки: медицинские, химического профиля, физического, IT, гуманитарные. Таким образом, студент, школьник или любой желающий может за одну экскурсию ознакомиться с ключевыми точками, связанными с целым направлением», — подчеркнула Наталия Латыпова.

Доклад «Промышленный и научно-популярный туризм как стратегический инструмент развития страны: вызовы и решения», опубликованный АНО «Национальные приоритеты», рассматривает эти направления как важный ресурс для достижения Россией технологического лидерства и укрепления суверенитета. Эксперты анализируют текущее состояние сектора, выделяют барьеры для его популяризации и предлагают пути их преодоления.

Отмечается, что подобные туры выполняют масштабную просветительскую миссию: они делают науку и технологии ближе, повышают престиж технических профессий, вызывают гордость за отечественные разработки и в конечном итоге укрепляют образ России как современного технологического лидера.

Увидеть и оценить научно-популярные маршруты Башкирии может любой желающий — от школьника до ведущего ученого. Это возможность «прикоснуться к науке» и увидеть ее развитие в регионе-лидере.

Справка

Согласно данным Российского союза туриндустрии за 2024 год, научно-популярный туризм в России демонстрирует уверенный рост. В 22 субъектах РФ сегодня реализуется более 70 специальных маршрутов, которые за год посетили свыше 2 миллионов человек. Основной аудиторией этого перспективного направления стали школьники, студенты и молодежь.

Фото: пресс-служба правительства РБ.