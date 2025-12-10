-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
10 Декабря , 20:01

Учитель-историк из Стерлитамака отправится в путешествие на Северный полюс

Заместитель директора и учитель истории из Стерлитамака Артём Инчин стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Атомный урок». Главным призом для педагога станет экспедиция на атомном ледоколе к самой северной точке планеты.

Учитель-историк из Стерлитамака отправится в путешествие на Северный полюс
Учитель-историк из Стерлитамака отправится в путешествие на Северный полюс

Итоги престижного педагогического соревнования, организованного Госкорпорацией «Росатом» и минпросвещения России, были подведены в Москве. В финале конкурса свои методические разработки представили 30 учителей из 22 регионов страны. Первое место с одинаковым результатом разделили физик из Волгодонска Артем Скляров и историк из Стерлитамака Артём Инчин, сообщили в газете «Стерлитамакский рабочий».

Летом 2026 года победители в рамках просветительской экспедиции «Ледокол знаний» отправятся к Северному полюсу на одном из мощнейших атомных ледоколов мира.

«Я верил в свою победу, а это – главный залог успеха. Главной мотивацией была возможность выиграть поездку на Северный полюс, а примером послужила моя коллега Лидия Селиверстова, победительница 2023 года», – поделился Артём Инчин.

Педагог убежден, что современный учитель должен идти в ногу со временем и постоянно развиваться. «Мои уроки всегда наполнены интересными фактами из самых разных сфер. Ведь в нашем мире все взаимосвязано. Это и делает занятия насыщенными», – отметил он.

Особых поздравлений удостоилась и вся команда Башкирии, которая стала самой представительной на конкурсе. Вместе с Инчиным в Москву отправились победитель позапрошлого года Лидия Селиверстова, полуфиналист Эльмира Юсупова и ученик 9 класса Инсаф Насыров в качестве члена детского жюри. Республика Башкортостан по итогам 2025 года стала лидером страны по количеству победителей «Атомного урока».

Фото: фонд «АТОМ».

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru