Учитель-историк из Стерлитамака отправится в путешествие на Северный полюс

Итоги престижного педагогического соревнования, организованного Госкорпорацией «Росатом» и минпросвещения России, были подведены в Москве. В финале конкурса свои методические разработки представили 30 учителей из 22 регионов страны. Первое место с одинаковым результатом разделили физик из Волгодонска Артем Скляров и историк из Стерлитамака Артём Инчин, сообщили в газете «Стерлитамакский рабочий».

Летом 2026 года победители в рамках просветительской экспедиции «Ледокол знаний» отправятся к Северному полюсу на одном из мощнейших атомных ледоколов мира.

«Я верил в свою победу, а это – главный залог успеха. Главной мотивацией была возможность выиграть поездку на Северный полюс, а примером послужила моя коллега Лидия Селиверстова, победительница 2023 года», – поделился Артём Инчин.

Педагог убежден, что современный учитель должен идти в ногу со временем и постоянно развиваться. «Мои уроки всегда наполнены интересными фактами из самых разных сфер. Ведь в нашем мире все взаимосвязано. Это и делает занятия насыщенными», – отметил он.

Особых поздравлений удостоилась и вся команда Башкирии, которая стала самой представительной на конкурсе. Вместе с Инчиным в Москву отправились победитель позапрошлого года Лидия Селиверстова, полуфиналист Эльмира Юсупова и ученик 9 класса Инсаф Насыров в качестве члена детского жюри. Республика Башкортостан по итогам 2025 года стала лидером страны по количеству победителей «Атомного урока».

Фото: фонд «АТОМ».