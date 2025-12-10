-16 °С
Образование
10 Декабря , 13:29

Радий Хабиров посетил новый детский сад в микрорайоне «Цветы Башкирии»

В уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии» глава республики посетил второй корпус детского сада № 52, открытого в ноябре 2025 года.

В детском саду восемь групп — три младшие, по две средних и старших, одна подготовительная. В нем есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда, изобразительной деятельности и природы, детские игровые площадки. Для безопасности установлены системы видеонаблюдения и голосового оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Учреждение рассчитано на 180 мест, пока его посещают 120 детей.

Глава Башкортостана осмотрел физкультурный и музыкальный залы, посетил группу с изучением башкирского языка, сенсорную комнату, кабинеты психолога и логопеда, а также ознакомился с работой пищеблока.

Развитие социальной инфраструктуры микрорайона «Цветы Башкирии» предусматривает строительство школы на 1600 мест. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что для реализации этого проекта подготовили земельный участок и разработали проектно-сметную документацию.

«Этот микрорайон интенсивно развивается, здесь много молодых семей. Теперь нужна школа, ее строительство мы тоже сейчас обсуждаем. Аналогичные вопросы есть и по другим отдаленным территориям нашей столицы. Уфимская агломерация активно расширяется. Просят школы жители Нагаево, Елкибаево. Все это очень дорогие объекты, но мы от них не отказываемся – прорабатываем разные варианты. Несмотря на сложности с финансированием, продолжаем развивать социальную инфраструктуру. Пусть и немного медленнее, чем планировали», — написал глава республики на своей странице в соцсетях.

Фото: сайт главы РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
