Образование
7 Декабря , 19:10

Премии «Юрист года» удостоены представители БАГСУ

В числе 14-ти награжденных региональной премии удостоились декан и два преподавателя Башкирской академии госслужбы и управления при главе РБ, сообщает пресс-служба вуза.

Церемония состоялась в рамках XI Общероссийского юридического форума в Уфе. В номинации «Юридическое образование и воспитание» лауреатом премии стала декан юридического факультета Айсылу Гаймалеева. Доцент кафедры конституционного и административного права Наталья Воронцова была признана лучшей в номинации «За вклад в развитие науки». Руководитель юридической клиники, адвокат Василиса Курбанова одержала победу в номинации «За правовой гуманизм».

Региональная премия «Юрист года» присуждается за выдающийся вклад в развитие юридической науки, образования и правоприменительной практики.

По словам декана юридического факультета БАГСУ Айсылу Гаймалеевой, эта награда — признание труда всех, кто верит в справедливость и закон. А также оценивает многолетний и плодотворный труд представителей одного из ведущих профильных вузов региона.

Напомним, что юридический форум, который прошел в рамках Международной недели бизнеса, собрал ведущих экспертов правового сообщества России. В его работе приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Фото пресс-службы БАГСУ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
