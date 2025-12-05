Техпредприниматель из УГНТУ поделился секретами своего успеха

Среда для роста

Путь в мир технологических проектов для Богдана начался со студенческой скамьи благодаря поддержке научного руководителя Регины Хазиевой.

«Университет для меня — это среда, где можно совмещать преподавание, науку и реальные проекты, которые меняют жизнь к лучшему. Оставаться здесь было осознанным и радостным выбором», — подчеркивает Соловьёв.

Он не ведет точного подсчета своих инициатив: в каких-то был ключевым исполнителем, в других — участником команды. Многие проекты находятся в активной разработке, некоторые временно заморожены, но, как считает техпредприниматель, могут получить второе дыхание.

«Умная» дорожка: от бытовой проблемы к гранту и диссертации

Один из флагманских проектов — «антигололедный» смарт-тротуар. Идея родилась из обычной жалобы на уборку снега. Команда предложила решение: плитка, которая не только греется зимой, но и генерирует электроэнергию за счет перепада температур.

«Главное, что нам удалось доказать, — это техническая осуществимость решения», — отмечает разработчик.

Однако путь к успеху не был прямым. Первая заявка на грант программы «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям не принесла победы. Не сдаваясь, команда учла ошибки, доработала проект и в 2022 году выиграла грант в размере 1 миллиона рублей.

«Этот грант стал трамплином, который дал не только финансирование, но и уверенность», — говорит Богдан.

Позже проект получил поддержку Благотворительного фонда «Система» и УГНТУ, а сегодня трансформировался в тему кандидатской диссертации Соловьёва, который работает над повышением КПД системы для ее массового внедрения.

Уроки предпринимательства: когда проект живет без тебя

Другой опыт — создание автомата по продаже спортивного питания. Начав с фундаментального изучения элементов Пельтье, команда попыталась построить бизнес «в поле». Однако, как признается Богдан, тогда не хватило опыта и оборотного капитала.

«Это был очень важный для меня этап», — отмечает он.

Интересно, что проект не умер. Его подхватили другие предприниматели, которые уже установили в Уфе более трех автоматов. Сам же Соловьёв решил сконцентрироваться на научной деятельности, сделав выбор в пользу глубокой проработки одной технологии.

Секрет успеха: настойчивость важнее гениальности

На вопрос о главном секрете успешного получения гранта Богдан отвечает просто: «Я уверен, что каждый, у кого есть искреннее желание и готовность работать, может получить грант. Секрет не в гениальной идее, а в настойчивости».

Он призывает не бояться начинать и ошибаться: «Самый маленький, но реально сделанный шаг — подача первой, пусть и неидеальной, заявки дает неизмеримо больше, чем продуманный в деталях, но так и не реализованный грандиозный план».

История Богдана Соловьёва — наглядный пример того, как сочетание академической среды, поддержки наставников, готовности учиться на ошибках и упорства способно превратить студенческую идею в реальный проект, меняющий городскую среду и дающий старт научной карьере.

Фото: пресс-служба УГНТУ.