Студенты из Уфы создали образовательного робота-паука и лабораторный манипулятор

Работа велась в лаборатории VR-технологий и робототехники межвузовского студенческого кампуса, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Разработки, не имеющие аналогов в стране, позволят на практике изучать программирование, электротехнику, электронику и механику. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

История началась с учебной необходимости: на дисциплине «Конструирование робототехнических систем» студенты столкнулись с тем, что готовые рыночные решения часто не соответствовали задачам. Тогда участники молодежного робототехнического клуба УГНТУ решили создать свой идеальный учебный продукт.

«Это история не просто об успешном студенческом проекте, а о рождении инновационного продукта. Студенты УГНТУ, не найдя на рынке достойных решений, создали свои — и теперь готовы задавать новые стандарты в образовательной робототехнике. Это и есть самая ценная компетенция: умение видеть проблему и находить для нее технологическое решение, доведенное до готового продукта», — подчеркнула председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Над проектом работала команда из четырех человек, чья основная специализация — химическая технология, а робототехника — увлечение. Кирилл Прошин отвечал за конструкцию «паука», 3D-моделирование, печать и подбор электроники. Мария Кутьенкова писала программный код, библиотеки и алгоритмы движений. Алсу Баязитова занималась программированием и созданием лабораторных пособий для будущих пользователей. Данил Яхутов разрабатывал установку-манипулятор и подключался к работе на всех этапах. Руководитель проекта, старший преподаватель ЕПШ Андрей Бодылев, выступил в роли заказчика и эксперта, предоставив студентам полную творческую свободу.

В чем уникальность разработок?

«Робот-паук» способен выполнять сложные комбинированные движения, недоступные большинству аналогов. Лабораторный манипулятор, хотя и создан для обучения, построен по принципам промышленных роботов. Ключевое удобство — беспроводная загрузка кода через мобильное приложение.

«Раньше на тестирование алгоритмов уходило много времени. Сейчас это делается за секунду со смартфона. Можно находиться в любой точке лаборатории, и манипулятор будет двигаться как нужно», — пояснил Данил Яхутов.

Главное преимущество — глубокая образовательная составляющая. Студенты создали не просто «железо», а комплексное решение: наборы сопровождаются авторскими методическими пособиями и сценариями лабораторных работ. В этом учебном году они уже будут интегрированы в дисциплину «Проектная мастерская» в ЕПШ.

Планы у команды амбициозные: добавить манипулятору компьютерное зрение, разработать приложение для «паука», запатентовать решения и вывести их на рынок. Наборы могут использоваться в школах, колледжах, вузах и кружках робототехники.

«Основы робототехники — сквозной инструмент современного инженера. У наших выпускников бакалавриата такой набор компетенций, каким не каждый опытный специалист обладает», — уверен Андрей Бодылев.

Справка

Проект реализован на площадке межвузовского студенческого кампуса в Уфе, первая очередь которого открылась в феврале 2024 года. Создание сети современных кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране должно появиться 25 таких объектов, а к 2036 году — 40.

Фото: пресс-служба правительства РБ.