-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
3 Декабря , 14:05

В УГНТУ прошла ярмарка вакансий и открылись новые лаборатории

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось значимое событие для будущих инженеров. Более 20 дочерних предприятий ПАО «Газпром» представили свои карьерные возможности на традиционной Ярмарке вакансий. В этот же день при поддержке компании в вузе были торжественно открыты две новые высокотехнологичные лаборатории.

В УГНТУ прошла ярмарка вакансий и открылись новые лаборатории
В УГНТУ прошла ярмарка вакансий и открылись новые лаборатории

Ярмарка вакансий стала для студентов уникальной возможностью лично пообщаться с представителями крупнейших предприятий отрасли, узнать о требованиях к специалистам и пройти интенсив по развитию гибких навыков, сообщили в пресс-службе межвузовского кампуса.

Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул стратегическую важность партнерства с «Газпромом»: «10 лет назад университет стал опорным вузом компании. Вместе мы реализуем крупные образовательные проекты и начинали разработку «золотого стандарта» инженера опережающих технологий, который сегодня принят ведущими компаниями страны».

Помощник заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин отметил высокое качество подготовки в УГНТУ: «Самый ценный капитал – это люди. В стенах нашего стратегического партнера готовят кадры, которые становятся основой компании. Нам всегда нужны хорошо подготовленные, мотивированные специалисты».

Кульминацией визита стало открытие современных лабораторий, созданных для практико-ориентированного обучения:

Лаборатория «Электрохимическая защита и защитные покрытия» (кафедра «Материаловедение и защита от коррозии»). Она оснащена производственным оборудованием, аналогичным используемому на объектах «Газпрома». Студенты смогут проектировать системы защиты газопроводов, проводить измерения и моделировать процессы. Здесь же разработан уникальный приборно-диагностический комплекс для мониторинга подпленочной коррозии.

Центр систем автоматического управления. Его оснащение позволяет глубоко изучать технологии линейной телемеханики, оборудование и ПО газотранспортной системы. Учебные стенды охватывают полный цикл – от моделирования до тестирования алгоритмов в реальных системах.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил: «Уфимский нефтяной для нас – не просто региональный университет, а опорный для федеральных программ подготовки. Такие ярмарки помогают определить, как в дальнейшем готовить нужных специалистов».

В завершение мероприятия гости посетили именные аудитории «Газпрома» и пообщались со школьниками и студентами – участниками программ «Газпром-класс» и «Газпром-группа».

Справка

УГНТУ – один из пяти вузов-резидентов межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru