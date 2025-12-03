В УГНТУ прошла ярмарка вакансий и открылись новые лаборатории

Ярмарка вакансий стала для студентов уникальной возможностью лично пообщаться с представителями крупнейших предприятий отрасли, узнать о требованиях к специалистам и пройти интенсив по развитию гибких навыков, сообщили в пресс-службе межвузовского кампуса.

Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул стратегическую важность партнерства с «Газпромом»: «10 лет назад университет стал опорным вузом компании. Вместе мы реализуем крупные образовательные проекты и начинали разработку «золотого стандарта» инженера опережающих технологий, который сегодня принят ведущими компаниями страны».

Помощник заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин отметил высокое качество подготовки в УГНТУ: «Самый ценный капитал – это люди. В стенах нашего стратегического партнера готовят кадры, которые становятся основой компании. Нам всегда нужны хорошо подготовленные, мотивированные специалисты».

Кульминацией визита стало открытие современных лабораторий, созданных для практико-ориентированного обучения:

Лаборатория «Электрохимическая защита и защитные покрытия» (кафедра «Материаловедение и защита от коррозии»). Она оснащена производственным оборудованием, аналогичным используемому на объектах «Газпрома». Студенты смогут проектировать системы защиты газопроводов, проводить измерения и моделировать процессы. Здесь же разработан уникальный приборно-диагностический комплекс для мониторинга подпленочной коррозии.

Центр систем автоматического управления. Его оснащение позволяет глубоко изучать технологии линейной телемеханики, оборудование и ПО газотранспортной системы. Учебные стенды охватывают полный цикл – от моделирования до тестирования алгоритмов в реальных системах.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил: «Уфимский нефтяной для нас – не просто региональный университет, а опорный для федеральных программ подготовки. Такие ярмарки помогают определить, как в дальнейшем готовить нужных специалистов».

В завершение мероприятия гости посетили именные аудитории «Газпрома» и пообщались со школьниками и студентами – участниками программ «Газпром-класс» и «Газпром-группа».

Справка

УГНТУ – один из пяти вузов-резидентов межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.