Образование
2 Декабря , 14:24

В УГНТУ открылась современная геофизическая лаборатория «Башнефти»

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось торжественное открытие новой лаборатории, оснащенной АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). Событие прошло на кафедре «Геофизические методы исследований» горно-нефтяного факультета.

В рамках церемонии также было подписано соглашение о создании базовой кафедры «Башнефть – Геофизика». Ее ключевая задача – целенаправленная подготовка геологов, петрофизиков и других специалистов для «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ», сообщили в пресс-службе межвузовского кампуса, резидентом которого является УГНТУ.

«УГНТУ — ключевой партнер «Башнефти» в подготовке кадров. Более половины ее сотрудников — выпускники нашего университета. Новая лаборатория будет способствовать тому, чтобы уровень образования будущих специалистов полностью соответствовал ожиданиям и потребностям компании», — отметил ректор вуза Олег Баулин.

Лаборатория позволит студентам-геофизикам отрабатывать практические навыки по всем направлениям промысловой скважинной геофизики. Она оснащена полностью российским оборудованием, включая:

Программно-управляемый геофизический комплекс «Лаборатория каротажная ГИК» для регистрации и обработки данных в реальном времени.

Современные регистраторы на новой элементной базе, созданные уфимскими разработчиками. Их основу составляет многоядерный микропроцессор, обеспечивающий высокую точность, достоверность данных и новый уровень обработки сигналов.

УГНТУ является опорным вузом для НК «Роснефть», и сотрудничество длится уже четверть века. При поддержке компании в университете действует Научно-образовательный центр и 11 базовых кафедр.

Справка

Проект уфимского межвузовского кампуса – это создание современного студенческого пространства с жильем на 4,3 тысячи человек, учебно-научными корпусами, лабораториями и комфортной городской средой. Проект реализуется в рамках федеральной программы по созданию сети современных кампусов в России по поручению президента Владимира Путина и при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране планируется открыть 25 таких студенческих городков.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
