Студент Уфимского университета вошёл в ТОП-5 программистов БПЛА России

Выпускник Губернаторского лицея для одаренных детей Оренбуржья, Дамир осознанно выбрал УУНиТ для получения высшего образования по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Среди факторов выбора — масштаб университета, инженерно-авиационная направленность и близость Уфы к родному региону.

К учебе в вузе молодой человек пришел с впечатляющим портфолио: финалист всероссийского конкурса «Большие вызовы», победитель Кубка России «Парма-БАС», серебряный призер международного фестиваля «РобоФинист 2025» и участник интенсива «Архипелаг-2024». Недавно он завоевал «серебро» на всероссийских состязаниях по технологическим видам спорта, что дает ему право представить страну на «Играх будущего-2025» в Абу-Даби.

Интерес к технике у Дамира — семейный. Его дедушка, инженер завода «Долина» в Кувандыке, с детства привил внуку любовь к конструированию. Первым самостоятельным устройством стал искатель скрытой проводки, собранный по журнальной схеме. Сегодня Дамир — автор перспективных проектов в области беспилотников:

PanoptiCopter — система для легализации и контроля полетов гражданских дронов, интегрирующая их в единую сеть для упрощения бюрократии и повышения безопасности.

Система UWB-навигации — технология высокоточного позиционирования дронов внутри помещений, где недоступен GPS, что критически важно для автономных исследований и тестирования алгоритмов.

Сегодня Дамир возглавляет студенческое конструкторское бюро DroneTech на базе Института электротехнического инжиниринга УУНиТ, где вместе с командой единомышленников занимается экспериментальными разработками. Присоединиться к работе бюро может любой студент университета, увлеченный робототехникой и БПЛА.

Секрет своего успеха на соревнованиях Дамир видит в тщательной подготовке и проработке всех возможных сценариев. «Азарт для меня — это рабочее топливо, а волнение появляется только тогда, когда понимаешь, что что-то не доделал», — делится студент.

В свободное время молодой изобретатель увлекается театром, который, по его словам, отлично развивает коммуникативные навыки, а вдохновение черпает в повседневной работе над проектами.

