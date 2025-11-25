Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву

Радий Хабиров дал поручение — обеспечить доставку посылок в Москву — министру молодежной политики Вито Сабирову сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании правительства.

«Гуманитарная акция «Из Башкортостана с любовью» — это очень хороший проект, — отметил Радий Хабиров. — Грузы надо чаще ребятам доставлять, нам ничего не стоит одну-две фуры туда отправить. В самолет же студенты не потащат из дома мешки картошки и прочее. Они в общежитиях еду готовят».

Руководитель Башкирии напомнил участникам оперативки, что многие студенты хотят стажироваться в родной республике и после выпуска из столичных университетов планируют работать именно здесь.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.