-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
25 Ноября , 15:36

Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву

Студенты из республики, обучающиеся в вузах Москвы, должны получать регулярную продовольственную помощь из Башкирии — посылки, которые формируют для них родители.

Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву
Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву

Радий Хабиров дал поручение — обеспечить доставку посылок в Москву — министру молодежной политики Вито Сабирову сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании правительства.

«Гуманитарная акция «Из Башкортостана с любовью» — это очень хороший проект, — отметил Радий Хабиров. — Грузы надо чаще ребятам доставлять, нам ничего не стоит одну-две фуры туда отправить. В самолет же студенты не потащат из дома мешки картошки и прочее. Они в общежитиях еду готовят».

Руководитель Башкирии напомнил участникам оперативки, что многие студенты хотят стажироваться в родной республике и после выпуска из столичных университетов планируют работать именно здесь.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву
Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву
Радий Хабиров предложил почаще отправлять продовольствие студентам в Москву
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru