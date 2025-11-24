Стартовал всероссийский конкурс «Зелёный зачёт» для молодёжи Башкирии

В России открылась регистрация на всероссийский экологический конкурс «Зеленый зачет». К участию приглашаются школьники 8–11 классов и студенты первых двух курсов колледжей и техникумов, а также вузов со всей страны, в том числе и из Башкирии. Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых талантов в сфере естественных наук.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, дистанционный тур, состоится с 18 ноября по 15 декабря 2025 года. В рамках онлайн-тестирования участникам предстоит продемонстрировать свои знания по биологии, химии, экологии и геофизике.

Те, кто покажет лучшие результаты, будут приглашены в феврале 2026 года на очный этап, где и определятся финалисты.

Как отметил глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, обращаясь к потенциальным участникам: «Экологии нужны умные и грамотные специалисты! Всероссийское тестирование «Зеленый зачет» — это возможность проверить свои знания и выбрать профессию эколога».

Победа в конкурсе открывает перед учащимися широкие перспективы. Победители «Зеленого зачета» получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие университеты России. Кроме того, информация об их достижениях будет внесена в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это даст им доступ к образовательным программам фонда «Талант и успех» (университет «Сириус»), стажировкам и другим научным проектам.

Узнать подробности о конкурсе и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта.

Фото: официальный сайт конкурса.