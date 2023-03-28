В уфимских школах проверили качество питания и безопасность

— Посуда целая, брендированная, соответствует всем правилам, к поставщику вопросов у столовой нет, родители имеют доступ к проверке питания. По организации безопасности также вопросов не возникло, — сообщила эксперт комиссии Общественной палаты РБ по образованию Ирина Сухарева, побывав в школе № 7.

В учебное заведении в Нагаево питание для детей организовано на достойном уровне, отметили члены комиссии. По всей школе установлены камеры видеонаблюдения, за безопасностью следит частное охранное предприятие. Посадка в столовой рассчитана на большое количество детей, организована правильная маркировка, раздельное хранение продуктов питания.

Напомним, с 13 марта по 10 апреля 2023 года Общественная палата Республики Башкортостан проводит анонимный интернет-опрос «Удовлетворенность качеством бесплатного горячего питания в начальных классах и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан». Поучаствовать в опросе приглашаются родители младших школьников.