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Образование
Вчера, 13:14

В Башкирии учредили гранты для государственных колледжей

Десять грантов государственные колледжи республики смогут получить за достижения в области среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Башкирии учредили гранты для государственных колледжей
В Башкирии учредили гранты для государственных колледжей

— Башкортостан — один из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. Колледжи республики показывают неплохие результаты в образовательной деятельности, которые необходимо соответствующим образом поощрять, — отметил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

В ходе очередного заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию в декабре 2022 года Радий Хабиров поручил учредить десять грантов для государственных колледжей республики.  Гранты в размере один миллион рублей каждый за достижения в области среднего профессионального образования по итогам года учреждены указом главы республики в марте 2023 года.

Гранты будут выдаваться по основным направлениям деятельности колледжей: реализация социально-значимых функций для отдельных категорий, обучающихся; инновационный подход к организации работы; воспитательная работа; качество подготовки квалифицированных кадров; взаимодействие с предприятиями-работодателями. Премьер-министр Андрей Назаров поручил Министерству образования и науки провести отбор профессиональных образовательных организаций для предоставления грантов.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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