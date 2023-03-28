В Башкирии учредили гранты для государственных колледжей

— Башкортостан — один из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. Колледжи республики показывают неплохие результаты в образовательной деятельности, которые необходимо соответствующим образом поощрять, — отметил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

В ходе очередного заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию в декабре 2022 года Радий Хабиров поручил учредить десять грантов для государственных колледжей республики. Гранты в размере один миллион рублей каждый за достижения в области среднего профессионального образования по итогам года учреждены указом главы республики в марте 2023 года.

Гранты будут выдаваться по основным направлениям деятельности колледжей: реализация социально-значимых функций для отдельных категорий, обучающихся; инновационный подход к организации работы; воспитательная работа; качество подготовки квалифицированных кадров; взаимодействие с предприятиями-работодателями. Премьер-министр Андрей Назаров поручил Министерству образования и науки провести отбор профессиональных образовательных организаций для предоставления грантов.