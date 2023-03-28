Радий Хабиров рассказал, как продвигается капитальный ремонт школ в Башкирии

В этом году в Башкирии должны отремонтировать в общей сложности 77 школ, для этого из федерального бюджета поступило 3,6 миллиарда рублей. Республиканский бюджет добавил к этой сумме еще 640 миллионов.

Как пояснил Радий Хабиров, на время ремонта детей переводят в другие школы или здания детсадов, колледжей, Домов культуры. Часть школьников перейдет на дистанционное образование.

"Понимаю, что не всегда это удобно, но прошу ребят, их родителей и учителей потерпеть временные трудности. В рабочих поездках по республике я часто прошу показать мне школы, которые отремонтировали по президентской программе – и результат всегда отличный. Устаревшие морально и физически школы преображаются до неузнаваемости", - обратился глава региона к жителям.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.