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Вчера, 15:18

УГНТУ и Сбербанк запустят новую магистерскую программу для студентов Башкирии

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин рассказал на своей странице в соцсетях, что уфимский вуз и Центр индустрии образования Сбербанка заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

УГНТУ и Сбербанк запустят новую магистерскую программу для студентов Башкирии
УГНТУ и Сбербанк запустят новую магистерскую программу для студентов Башкирии

Вуз и банк создадут совместную магистерскую программу по IT-направлению, пояснил Максим Забелин. Она сохранит вариативность, персонализацию обучения и вберет в себя современные технологии онлайн-обучения. Учиться магистранты будут с использованием инфраструктуры Сбера, а содержание программы - в зоне ответственности УГНТУ.

"А тем студентам, кто будет обучаться по новой программе, желаю освоить побольше компетенций и стать востребованными специалистами", - пожелал Максим Забелин.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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