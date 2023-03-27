УГНТУ и Сбербанк запустят новую магистерскую программу для студентов Башкирии

Вуз и банк создадут совместную магистерскую программу по IT-направлению, пояснил Максим Забелин. Она сохранит вариативность, персонализацию обучения и вберет в себя современные технологии онлайн-обучения. Учиться магистранты будут с использованием инфраструктуры Сбера, а содержание программы - в зоне ответственности УГНТУ.

"А тем студентам, кто будет обучаться по новой программе, желаю освоить побольше компетенций и стать востребованными специалистами", - пожелал Максим Забелин.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.