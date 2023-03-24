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Образование
Сегодня, 09:06

Башкирия проведет в российских регионах фестиваль образования «Белем»

Министерство образования и науки РБ проводит образовательный фестиваль за пределами республики, чтобы популяризовать башкирский язык и привлечь талантливых детей в инновационные школы и вузы Башкирии.

Башкирия проведет в российских регионах фестиваль образования «Белем»
Башкирия проведет в российских регионах фестиваль образования «Белем»

Фестиваль "Белем" будет проходить в течение нескольких дней: 24 марта - в Набережных Челнах Татарстана, 6 апреля - в селе Кунашак Челябинской области, 7 апреля - в селе Сафакулево Курганской области и 15 апреля - в Нижневартовске (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе минобрнауки РБ.

Своих представителей в соседние регионы отправят Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова, Республиканский инженерный лицей-интернат, Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова и Сибайская гимназия-интернат.

Гости фестиваля - школьники от 11 до 17 лет - поучаствуют в мастер-классах и интерактивных площадках, посвященных игре на национальных музыкальных инструментах, нейрофизиологии, ракетостроению и робототехнике. Также пройдет квест-марафон. Детям и их родителям расскажут о правилах приема в школы и вузы, условиях проживания и программах допобразования.

- Благодаря интернатной системе дети из отдаленных районов могут получить хорошее образование, подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы на бюджет, проживая прямо на территории школы, - отметил представитель РБ в Челябинской области Альфир Баимов. - Выпускникам будет интересно узнать о программах обучения и стипендиальной поддержке студентов. Поэтому мы ждем фестиваль "Белем".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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