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Школьник из Башкирии отправится на международную олимпиаду по химии

Десятиклассник Республиканского инженерного лицея-интерната (РИЛИ) Вадим Харисов вошел в состав национальной сборной России и примет участие в международной Менделеевской олимпиаде.

Школьник из Башкирии отправится на международную олимпиаду по химии
Школьник из Башкирии отправится на международную олимпиаду по химии

Вадим Харисов вошел в сборную благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по химии, завершающий этап которой прошел в Сочи на федеральной территории «Сириус». На базе Президентского лицея состоялись три тура олимпиады: два теоретических и экспериментальный. В них приняли участие пятеро лучших юных химиков Башкирии — победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Вадим Харисов стал победителем, а Фаиль Максютов (РИЛИ) и Динис Гиззатулин (Башкирский лицей-интернат №3 г. Стерлитамак) — призерами заключительного этапа.

Ребят готовила к олимпиаде Ассоциация наставников олимпиадного движения, сообщили в РИЛИ. АНОД — проект, реализующий систему наставничества: студенты УГНТУ работают со школьниками по методике народного учителя России Лизы Агадуллиной. Проект реализуется при поддержке министерства образования и науки республики, Центра развития талантов «Аврора», РИЛИ и УГНТУ.

Фото предоставлено АНОД

Автор:Жанна МИРОНОВА
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