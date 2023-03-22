В Башкирии министр здравоохранения поработал учителем биологии

Министр провел урок биологии для одиннадцатиклассников уфимского лицея № 42, которые намерены стать медиками. Темой занятия стали безусловные и условные рефлексы.

– 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Важно повысить общественную значимость учительского труда. У меня есть опыт преподавательской деятельности, но урок для школьников я провел впервые. Интересные, молодые ребята, которые в будущем планируют связать свою жизнь с медициной и наукой, что не может не радовать нас. Уверен, полученные знания помогут им при поступлении в колледжи и вузы, а после их окончания мы ждем их уже высококвалифицированными специалистами на работу в медицинские учреждения, – отметил Айрат Рахматуллин.

– Акцию «Чиновник меняет профессию» мы запустили десять лет назад, поскольку на региональном рынке труда, как и на общероссийском, наблюдается острая нехватка специалистов рабочих профессий. Но в последние годы мы наблюдаем также нехватку медиков и педагогов. Сейчас открыты вакансии для более чем 500 педагогов: не хватает 77 учителей математики, 64 - иностранного языка и почти столько же - русского языка и литературы. Также есть восемь вакансий для учителей биологии и пять – для учителей химии. В больницы и поликлиники требуются более тысячи врачей различных специализаций: участковые терапевты, педиатры, из узких специалистов – неврологи и анестезиологи. Мы ждем молодых специалистов в эти две очень важные сферы, – подчеркнула министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Добавим, что в региональном банке вакансий сегодня 42,4 тыс. свободных рабочих мест. На каждого безработного приходится более двух вакансий.

Фото: Минтруд РБ.