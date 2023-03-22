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Сегодня, 15:03

Евразийский НОЦ в Башкирии расширит сотрудничество с китайскими вузами

В рамках визита в Россию председателя КНДР Си Цзиньпина был подписан протокол об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Для Евразийского НОЦ сотрудничество с китайскими партнерами - в приоритете.

Евразийский НОЦ в Башкирии расширит сотрудничество с китайскими вузами
Евразийский НОЦ в Башкирии расширит сотрудничество с китайскими вузами

- Китай - наш стратегический партнер в глобальном масштабе, - прокомментировал советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов. - У нас налажены прочные научные связи, есть хорошие результаты, сотрудничество в области образования развивается по всем направлениям. В первую очередь, это академический обмен.

Как сообщили в пресс-службе Евразийского НОЦ, БГМУ сегодня сотрудничает с 15 китайскими университетами. Башкирские аспирианты и преподаватели обучаются в вузах-партнерамх, участвуют в летних школах, стажировках и других совместных проектах. А в стенах БГУМ стажируются студенты из Китая.

В БГПУ сегодня участся 32 студента из КНДР. Здесь реализуется программа двудипломного образования с Северо-восточным педуниверситетом по направлению "Педагогика".

Договоры с китайскими вузами действуют также в аграрном университете, Уфимском университете науки и технологий, УГНТУ. А УФИЦ РАН и ИПСМ РАН активно участвуют в мероприятиях по обновлению приборной научной базы совместно с китайскими партнерами.

Фото: пресс-служба Евразийского НОЦ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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