В Уфе проведут ЕГЭ для родителей

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» в этом году проходит в седьмой раз. Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить общественность с экзаменационной процедурой.
Участники акции напишут сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку.
В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут все этапы экзамена: зарегистрируются, сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, заполнят бланки. Они увидят, как осуществляется контроль на государственном экзамене, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
Инициатор акции - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.