В Уфе проведут ЕГЭ для родителей

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» в этом году проходит в седьмой раз. Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять пси­хологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, познако­мить общественность с экзаменационной процедурой.

Участники акции напишут сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут все этапы экзамена: зарегистрируются, сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, заполнят бланки. Они увидят, как осуществляется контроль на государственном экзамене, как соблюдаются меры эпидемиологи­ческой безопасности в экзаменационных пунктах, как печата­ются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Инициатор акции - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.