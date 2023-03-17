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В Уфе проведут ЕГЭ для родителей

18 марта в школах Уфы пройдет акция «Сдаём вместе. ЕГЭ для родителей», сообщает пресс-служба Управления образования Уфы.

В Уфе проведут ЕГЭ для родителей
В Уфе проведут ЕГЭ для родителей

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» в этом году проходит в седьмой раз. Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять пси­хологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, познако­мить общественность с экзаменационной процедурой. 

Участники акции напишут сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку. 

В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут все этапы экзамена: зарегистрируются, сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, заполнят бланки. Они увидят, как осуществляется контроль на государственном экзамене, как соблюдаются меры эпидемиологи­ческой безопасности в экзаменационных пунктах, как печата­ются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Инициатор акции - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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