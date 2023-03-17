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Сегодня, 11:21

На «Цифровой кафедре» Уфимского университета обучается тысяча студентов Башкирии

Проект «Цифровые кафедры» реализуется в УУНиТ в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и программы «Приоритет-2030».

На «Цифровой кафедре» Уфимского университета обучается тысяча студентов Башкирии
На «Цифровой кафедре» Уфимского университета обучается тысяча студентов Башкирии

Сегодня 973 студента Уфимского университета науки и технологий получают дополнительные IT-компетенции в области программирования на языке Python, 3D-моделирования, программирования микроконтроллеров, машинного обучения и виртуальной реальности. При этом они продолжают учиться по основной образовательной программе, а цифровые курсы для них совершенно бесплатны.

Поступить на «Цифровую кафедру» могут бакалавры со второго курса обучения, специалисты с третьего курса, а также магистранты очной и очно-заочной форм обучения. После обучения они получат дополнительные квалификации программиста, графического дизайнера и другие.

- Развитие IT-сферы – на сегодняшний день важнейшая стратегическая задача, - комментирует и.о. ректора вуза Вадим Захаров. – В современных реалиях вузы должны действовать на опережение, готовить специалистов, обладающих «цифровыми» знаниями. Совместная реализация проекта с ведущими IT-компаниями региона позволит сделать обучение не только более актуальным, отвечающим вызовам времени, но и обеспечить экономику республики и страны высококлассными профессионалами. Запуск цифровой кафедры для переподготовки в Уфимском университете - это вклад в программу импортозамещения и стабильное индустриальное развитие страны.

Постигать цифровые премудрости студентам помогают 17 предприятий реального сектора экономики республики, где ребята проходят профильную практику. Лучшим выпускникам они предложат работу.

- Уникальность проекта «Цифровые кафедры» в том, что позволяет специалисту своей области быть ближе к студентам и рассказывать о том, какие знания сейчас актуальны и в каких специалистах нуждается та или иная отрасль, - подчеркивает главный разработчик ООО «Газпромнефть ЦР», преподаватель программы Марат Еникеев. - А студенты знакомятся с реальными задачами и запросами рынка и в будущем могут успешно трудоустроиться.

Своим впечатлениями от обучения поделилась студентка биологического факультета УУНиТ Виктория Равенская. Она отмечает удобство образовательного процесса: можно посмотреть записи занятий, пройти тесты дистанционно и задать вопрос преподавателю в чате, а также выражает уверенность, что получит серьезные преимущества в дальнейшем трудоустройстве.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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