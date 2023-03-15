С 1 апреля в школах Башкирии стартует прием заявлений от родителей будущих первоклашек

Как рассказали в пресс-службе минобрнауки РБ, заявление на зачисление в 1 класс можно подать несколькими способами: через Единый портал госуслуг, через портал госуслуг Башкирии, через информационную систему "Электронное комплектование школ РБ", в самой школе, заказным письмом с уведомлением о вручении.

С 1 апреля заявления принимаются у родителей, которые планируют отдать ребенка в школу по месту жительства. Остальным придется подождать до 6 июля. Если все классы будут укомплектованы, муниципальные власти должны помочь с устройством ребенка в другую школу.

На сайтах школ не позднее 25 марта должна появиться информация о количестве мест в первых классах, а также о правилах приема. Здесь же будут размещены номера телефонов "горячей линии", по которым можно обратиться по вопросам приема в школу.

Также "горячая линия" работает в минобрнауки по телефонам: 8 (347) 218-03-26 и 8 (347) 218-03-24. В будние дни звонки принимаются с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Напомним, что обучаться в первом классе ребенок может с момента достижения возраста 6 лет и 6 месяцев, но не старше 8 лет. В противном случае необходимы письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.