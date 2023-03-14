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Образование
Вчера, 17:51

Жители Башкирии смогут задать вопросы об образовании Елене Шмелёвой

16 марта в 12.00 по московскому времени председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева проведет прямую линию для всех желающих.

Жители Башкирии смогут задать вопросы об образовании Елене Шмелёвой
Жители Башкирии смогут задать вопросы об образовании Елене Шмелёвой

В ходе прямой линии Елена Шмелева расскажет о работе с талантливыми детьми, специфике "Сириуса" и развитии системы образования в стране в целом. Ее выступление будут интересно представителям региональных центров, работающих по модели "Сириуса", педагогам и директорам школ, школьникам, студентам и их родителям.

Эфир пройдет на официальном сайте образовательного центра "Сириус" и в его группе в ВК. А задать интересующие вопросы спикеру можно до 15 марта включительно, направив их на электронную почту: [email protected]

Автор:Мария СНЫТКИНА
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