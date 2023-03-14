Жители Башкирии смогут задать вопросы об образовании Елене Шмелёвой

В ходе прямой линии Елена Шмелева расскажет о работе с талантливыми детьми, специфике "Сириуса" и развитии системы образования в стране в целом. Ее выступление будут интересно представителям региональных центров, работающих по модели "Сириуса", педагогам и директорам школ, школьникам, студентам и их родителям.

Эфир пройдет на официальном сайте образовательного центра "Сириус" и в его группе в ВК. А задать интересующие вопросы спикеру можно до 15 марта включительно, направив их на электронную почту: [email protected]