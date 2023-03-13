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Сегодня, 10:17

Уфимские школьники побывали на экскурсии на Уфагормолзаводе

Ученики уфимской школы №39 посетили Уфагормолзавод. Для школьников  Ассоциированных школ ЮНЕСКО еженедельно проходят образовательные профориентационные экскурсии на крупные местные производства.

Уфимские школьники побывали на экскурсии на Уфагормолзаводе
Уфимские школьники побывали на экскурсии на Уфагормолзаводе

После экскурсии по заводу, во время которой школьники увидели, как работают производственные процессы и создаются молочные продукты, они прослушали еще и познавательную лекцию. Профессиональные технологи рассказали, как приготовить творог в домашних условиях.

На предприятии выпускается более 40 видов продуктов под торговыми марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость», а также линейка «Халяль». Молоко на завод поставляется из районов республики. На это предприятие запланирован целый цикл экскурсий из разных школ, сообщил Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

Тем временем в Башкирии продолжается акция «Молочная республика!». Любой желающий может написать и отправить на почту [email protected] свое стихотворение о производстве молока и молочной продукции в Башкортостане, а также снять и выложить в соцсетях короткое видео. Победителей ждут призы и подарки.

Фото: Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Автор:Жанна МИРОНОВА
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