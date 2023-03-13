Уфимские школьники побывали на экскурсии на Уфагормолзаводе

После экскурсии по заводу, во время которой школьники увидели, как работают производственные процессы и создаются молочные продукты, они прослушали еще и познавательную лекцию. Профессиональные технологи рассказали, как приготовить творог в домашних условиях.

На предприятии выпускается более 40 видов продуктов под торговыми марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость», а также линейка «Халяль». Молоко на завод поставляется из районов республики. На это предприятие запланирован целый цикл экскурсий из разных школ, сообщил Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

Тем временем в Башкирии продолжается акция «Молочная республика!». Любой желающий может написать и отправить на почту [email protected] свое стихотворение о производстве молока и молочной продукции в Башкортостане, а также снять и выложить в соцсетях короткое видео. Победителей ждут призы и подарки.

Фото: Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО