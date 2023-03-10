В Уфе стартует акция «Суббота в музее»

Зоомузей реализует концепцию «умного и контактного музея», подразумевающую визуальную доступность экспонатов со всех ракурсов, их аудио- и видеосопровождение. Здесь можно не только посмотреть на чучела разнообразных животных со всего мира, но и услышать их голоса, посмотреть на них на большом экране, а некоторые экспонаты даже потрогать. В музее проходят занятия для детей в рамках курса «Увлекательная биология», где школьники познают основы биологии и экологии животных. Музей активно сотрудничает с заповедниками и заказниками Башкортостана.

В фондах этнографического музея накоплены интересные материалы, показывающие быт коренных башкир: предметы охоты, пчеловодства, домашняя утварь, музыкальные инструменты, этнический текстиль, украшения и многое другое. Специальный раздел посвящён этногенезу и этнической истории башкирского народа, где экспонируются фото представителей различных башкирских родов.

В учебно-научном геологическом музее выставлены более 2700 образцов минералов и горных пород из различных точек нашей Земли. Это единственный музей в Уфе, где представлены экспонаты почти со всех континентов, даже из далекой Антарктиды. Есть в музее и «посланцы космоса» – челябинский и сихотэ-алинский метеориты, тектиты и загадочные «арметовские камни» с крестами на них, что выпали в XVIII веке вместе с градом в Стерлитамакском уезде. А также рожденный молнией во влажных песках Португалии фульгурит.

Украшение музея - большая коллекция знаменитых башкирских яшм, коллекция родонитов Файзуллинского месторождения, чароиты густо-сиреневого цвета и многое другое. В 2018 году музейное собрание пополнилось очень интересными крупными кристаллами – октаэдрами магнетита с Кольского полуострова, переданного выпускником Ильнуром Сафиным. А красивые и крупные кристаллы пирита с месторождения Юбилейное проделали на плечах выпускника вуза Фанура Кутлуахметова длинный путь из шахты на глубине почти 400 м. и потом пешком по штольне 7 км.

Основу фонда археологического музея составляют коллекции, накопленные в ходе полевых работ археологической экспедиции университета за все годы её существования: с 1961 года по настоящее время. В фондах учебно-научного археологического музея хранятся более 340 коллекций по которым можно изучать древнюю историю родного края.

Акция проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий.

Экскурсии будут проходить каждую субботу.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://meetup.uust.ru

Фото предоставлено Евразийским НОЦ.