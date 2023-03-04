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Сегодня, 09:41

УУНиТ будет готовить инженеров со школьной скамьи

Руководитель администрации главы республики Максим Забелин, поздравив жителей с Всемирным днем инженерии, который отмечается сегодня, 4 марта, поделился новостью: Уфимский университет науки и технологий начинает готовить инженеров, ученых и изобретателей со школьной скамьи.

УУНиТ будет готовить инженеров со школьной скамьи
УУНиТ будет готовить инженеров со школьной скамьи

Для этого в восьми школах республики открыты одиннадцать инженерных классов: пять – в Уфе, остальные – в Нефтекамске и Кумертау. Причем, если в столичных школах к инженерии начали приобщать только пятиклассников, то в других городах есть и инженерные 7-е и 10-е классы.

Проект поможет вызвать интерес школьников к профессии инженера в авиации и сформировать у будущих абитуриентов необходимые навыки и умения. В нем принимают участие лицеи № 60, 68, 96, 107 и 155 Уфы, а также республиканский политехнический лицей-интернат и школа № 3 им. А.С. Погребача в Кумертау и школа № 6 Нефтекамска.

В новых инженерных классах по направлениям «судостроение» и «авиастроение» школьники будут заниматься авиамоделированием, получат основы знаний в области авиастроения и беспилотных авиационных систем, смогут научиться работать на станках и применять измерительные приборы.

Старт проекта в учебном году позволит привлечь к инженерному делу более 200 ребят. В будущем это число может существенно возрасти, что, несомненно, позволит увеличить число будущих абитуриентов технических вузов нашей республики и страны, считает Максим Забелин.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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