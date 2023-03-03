В Башкирии школьники представили проекты по развитию городской среды

25 учеников, представляющих разные школы, разработали и представили проекты, направленные на социально-общественное, пространственное и культурное развитие города. В их числе туристический маршрут «По следам Салавата Юлаева», пространство для коворкинга, городская электронная платформа, книжная аллея, сюжеты для регионального кинематографа, популяризация башкирской кухни, развитие пешеходной улицы в Уфе.

- В современном обществе школьники сталкиваются с большим количеством информации. Важно вовремя направлять их идеи в нужное русло, увлекать интересными темами. Один из вариантов – разрабатывать познавательные формы взаимодействия вкупе с актуальными повестками, - отметила исполнительный директор комитета по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

- Школьники увлеченно разрабатывали проекты. Каждая команда стремилась продемонстрировать свою интересную идею. Думаю, они точно применят знания и умения, которые получили сегодня – и в процессе обучения, и при разработке своих личных проектов, - отметила общественный представитель АСИ по РБ Наталья Бадоля.

Фото: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО.