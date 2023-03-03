-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Сегодня, 16:55

В Башкирии школьники представили проекты по развитию городской среды

Стратегическая сессия «Развитие малой родины глазами детей» состоялась в Башкирской гимназии имени Назара Наджми города Дюртюли в рамках форума «Моя малая родина - Атайсал», сообщили в комитете РБ по делам ЮНЕСКО.

В Башкирии школьники представили проекты по развитию городской среды
В Башкирии школьники представили проекты по развитию городской среды

25 учеников, представляющих разные школы, разработали и представили проекты, направленные на социально-общественное, пространственное и культурное развитие города. В их числе туристический маршрут «По следам Салавата Юлаева», пространство для коворкинга, городская электронная платформа, книжная аллея, сюжеты для регионального кинематографа, популяризация башкирской кухни, развитие пешеходной улицы в Уфе.  

- В современном обществе школьники сталкиваются с большим количеством информации. Важно вовремя направлять их идеи в нужное русло, увлекать интересными темами. Один из вариантов – разрабатывать познавательные формы взаимодействия вкупе с актуальными повестками, - отметила исполнительный директор комитета по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

- Школьники увлеченно разрабатывали проекты. Каждая команда стремилась продемонстрировать свою интересную идею. Думаю, они точно применят знания и умения, которые получили сегодня – и в процессе обучения, и при разработке своих личных проектов, - отметила общественный представитель АСИ по РБ Наталья Бадоля.

Фото: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика