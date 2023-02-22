В школе № 100 Уфы открыли мемориальную доску Героя Советского Союза Анвара Абдуллина

Ребята возложили цветы и организовали почетный караул рядом с мемориальной доской. А в мероприятии приняли участие депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рамиль Бахтизин, сыновья Анвара Абдуллиновича Наиль и Марат Абдуллины.

Анвар Абдуллин после окончания Великой Отечественной войны взял над школой № 100 шефство, проводил воспитательную работу. Здесь учились его сыновья, которые и сегодня приходят в родную школу.

Кроме того, в школе проводится большая работа по патриотическому воспитанию: ученики среднего звена являются "юнармейцами", есть здесь и свой "шаймуратовский" класс. Для всех них Анвар Абдуллин - достойный пример для подражания. О том, как патритическая работа проводится сегодня в этой школе, мы ранее писали в нашем материале.

Фото: из архива школы № 100 Уфы.