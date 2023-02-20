Школьники Башкирии стали участниками профессиональной лаборатории «И ты сможешь!»

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, площадками проведения мастер-классов профессиональной лаборатории «И ты сможешь!» стали 59 профессиональных образовательных организаций и 3 отделения СПО высших учебных заведений.

Школьники под руководством наставника знакомились с интересующей их компетенцией - «Сухое строительство», «Электромонтаж», «Интернет вещей», «Лабораторный химический анализ», «Информационные кабельные сети», «Обслуживание сельскохозяйственной техники», «Поварское дело» и другими.

«В условиях перехода к технологическому суверенитету подготовка кадров – это стратегически важная задача, - считает министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. - В результате участия в профессиональной лаборатории обучающиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать профессию изнутри, погрузиться в нее».

Фото пресс-службы правительства РБ.