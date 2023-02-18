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Образование
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В Челябинске открылся Профориентационный центр Республики Башкортостан

Теперь южноуральские школьники и выпускники могут узнать о возможностях обучения в Башкирии.

В Челябинске открылся Профориентационный центр Республики Башкортостан
В Челябинске открылся Профориентационный центр Республики Башкортостан

Презентация учебных заведений Башкирии состоялась 17 февраля в ходе круглого стола «Учись и развивайся в Республике Башкортостан. Возможности и перспективы». О преимуществах получения образования в соседнем регионе рассказали представители 8 вузов и 3 инновационных школ.

«Мы устраняем образовавшийся пробел и приближаем качественное образование Республики Башкортостан к абитуриентам Челябинской и Курганской областей. До сих пор крупнейшие уфимские вузы не имели своего представительства в УрФО. Сегодня такой центр мы открыли. Студенты Башкортостана имеют хорошую стипендиальную и грантовую поддержку вплоть до 100 тысяч в месяц, а школьники из отдаленных сел и деревень могут получить хорошее образование в инновационных гимназиях и лицеях», – отметил представитель РБ в Челябинской области Альфир Баимов.

В вузах Республики Башкортостан есть специальности, которых нет в университетах Челябинской области и наоборот.

«Мы преследуем цель дать нашим детям качественное образование в наших регионах, недалеко от дома. Чтобы они не уезжали в столицы, а оставались здесь и продолжали работать на местах. Тем более, что вузы имеют прочные отношения с крупными производственными предприятиями и компаниями», – сообщил начальник отдела по реализации государственных программ и регионального сотрудничества Управления национального образования министерства образования и науки РБ Ильгиз Салихов.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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