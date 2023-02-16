В Башкирии в 2022 году отремонтировали 11 колледжей

Глава региона рассказал, что отремонтированы такие заведения среднего профессионального образования, как Уфимский машиностроительный колледж, Башкирский сельскохозяйственный, Мишкинский и Зауральский агропромышленные и другие. Всего таких учебных в республике – 94.

Радий Хабиров отмечает, что интенсивное развитие экономики республики требует высококвалифицированных кадров, в первую очередь рабочих и механизаторов. Которых как раз и готовят в системе среднего профессионального образования. Поэтому и дальше на развитии этой системы будет сделан акцент. «Но даже первые наши усилия дают свои результаты. Вырос конкурс в СПО, уменьшился отток молодежи в другие регионы, более того – абитуриенты начинают приезжать к нам в Башкортостан» - написал глава республики.