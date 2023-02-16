Андрей Назаров поручил доработать проект межвузовского кампуса

Первая очередь проекта - IQ-парк - должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2023 года, вторая — в конце 2025 года.

- Наша общая задача — сделать все необходимое, чтобы завершить работы в соответствии с графиком. Поэтому все задействованные участники должны отрабатывать поручения максимально быстро и еженедельно отчитываться об этом, — подчеркнул премьер-министр.

Завершить оформление земельно-имущественных отношений и корректировку проектной документации нужно в самое ближайшее время. Окончательную концепцию IQ-парка планируется утвердить на будущей неделе, определив расположение помещений и размещение оборудования.

Вместе с руководителями ведомств, представителями вузов и заинтересованных организаций Андрей Назаров осмотрел все этажи здания, где разместится IQ-парк, ознакомился с проектными решениями. Также были рассмотрены варианты оптимизации проекта.

Премьер-министр поручил доработать проект, соединив его с функциональным наполнением, и определить пул промышленно-индустриальных партнеров.

Фото: Правительство РБ.