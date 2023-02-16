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Сегодня, 11:03

Андрей Назаров поручил доработать проект межвузовского кампуса

Cовещание по строительству студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня провел премьер-министр Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства.

Андрей Назаров поручил доработать проект межвузовского кампуса
Андрей Назаров поручил доработать проект межвузовского кампуса

Первая очередь проекта - IQ-парк - должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2023 года, вторая — в конце 2025 года.

 - Наша общая задача — сделать все необходимое, чтобы завершить работы в соответствии с графиком. Поэтому все задействованные участники должны отрабатывать поручения максимально быстро и еженедельно отчитываться об этом, — подчеркнул премьер-министр.

Завершить оформление земельно-имущественных отношений и корректировку проектной документации нужно в самое ближайшее время. Окончательную концепцию IQ-парка планируется утвердить на будущей неделе, определив расположение помещений и размещение оборудования.

Вместе с руководителями ведомств, представителями вузов и заинтересованных организаций Андрей Назаров осмотрел все этажи здания, где разместится IQ-парк, ознакомился с проектными решениями. Также были рассмотрены варианты оптимизации проекта.

Премьер-министр поручил доработать проект, соединив его с функциональным наполнением, и определить пул промышленно-индустриальных партнеров.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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