Старшеклассники Уфы получат знания в сфере энергетики

Как пояснили в пресс-службе правительства РБ, курс был разработан на основе практики устойчивого развития "Карьерный навигатор Profession+", размещенной на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Смартека. В Башкирии партнером проекта стала территориальная электросетевая организация "АСТ", которая обслуживает Стерлитамак, Салават и Ишимбай.

В курс включены выезды на производственные площадки, мастер-классы, теоретические и лабораторные занятия по электроэнергетике, электротехнике, математике, физике и другим смежным дисциплинам. Кроме того, школьники поучаствуют в тренинге по развитию организационно-управленческого мышления. Для ребят эти занятия будут бесплатными. Они будут проходить по субботам в течение двух часов. В пилотный класс вошли 58 учеников 10 - 11 классов уфимской гимназии № 20.

Компания "АСТ" со своей стороны вложила 1,3 миллиона рублей в создание профильного кабинета и установила интерактивную панель для занятий оффлайн и онлайн. Еще 7,6 миллиона планируется направить на создание цифровой физической лаборатории.

Директор гимназии Булат Зинуров добавил, что компания обязуется оплатить обучение двух - пяти выпускников в Московском энергетическом институте и Ивановском энергетическом университете.

- Подобные проекты помогают сформировать у школьников дополнительные знания, выбрать профессию, а в долгосрочной перспектике это кадровая база для предприятий Башкирии, - пояснил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Фото: пресс-служба правительства РБ.