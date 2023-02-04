В башкирском Зауралье открылся агропромышленный колледж

В колледже обновили входную группу, фойе, столовую, актовый и спортивный залы, полностью заменили коммуникации. На ремонт республика выделила 56,5 миллиона рублей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал Зауральский агропромышленный колледж одним из ключевых учебных заведений Баймакского района. Он сообщил, что «выпускники колледжа работают в сельском хозяйстве, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, становятся предпринимателями».

Радий Хабиров сообщил, что в феврале «работы завершатся в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в селе Аскино, Мишкинском агропромышленном колледже и корпусе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в Уфе».

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.