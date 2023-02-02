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Вчера, 20:19

В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы

Мероприятие посвятили 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы.

В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая отделом научно-просветительской работы Республиканского музея Боевой Славы Лилия Нурасова, в игре приняли участие ученики 9 - 11 классов уфимских школ № 37 и 71, а также инженерного лицея № 83. Около 60 школьников разделились на восемь команд. А свое знание истории одной из решающих битв Великой Отечественной войны они проверили в пяти раундах игры.

- Видно было, что ребята хорошо подготовились. Активно участвовали в игре, бурно обсуждали вопросы, - отметила Лилия Амировна. - Хотя некоторые затруднения у них были: в основном, в раунде, связанном со стихами, песнями и фильмами о войне.

Победителем в игре стала команда школы № 71, которая получила в подарок памятные сувениры от музея, а также билеты в Национальный молодежный театр на спектакль "Звезда Героя".

Кстати, подобные интеллектуальные игры сотрудники музея Боевой Славы проводят в течение года. Они посвящены Великой Отечественной войне, Октябрьской революции, комсомольскому движению.

Фото: из архива Республиканского музея Боевой Славы.

В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
В музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград» для старшеклассников Уфы
Автор:Мария СНЫТКИНА
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