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Вчера, 16:06

Учитель из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей

Учитель начальных классов Зимфира Юсупова из Нефтекамска вошла в число 23 амбассадоров Форума классных руководителей.

Учитель из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей
Учитель из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей

Форум организован в рамках Годом педагога и наставника. Его амбассадоры избираются сроком на один год, их миссия – разъяснять цели задачи ФКР среди коллег.  В течение года амбассадоры проводят очные и онлайн-мероприятия, делятся опытом. В качестве информационной площадки выбрана соцсеть «ВКонтакте». На текущий момент число подписчиков паблика превышает 111 тысяч.

Представитель нашей республики – Зимфира Юсупова – работает в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов, она участник Форума классных руководителей-2022.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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