Учитель из Башкирии стала амбассадором Форума классных руководителей

Форум организован в рамках Годом педагога и наставника. Его амбассадоры избираются сроком на один год, их миссия – разъяснять цели задачи ФКР среди коллег. В течение года амбассадоры проводят очные и онлайн-мероприятия, делятся опытом. В качестве информационной площадки выбрана соцсеть «ВКонтакте». На текущий момент число подписчиков паблика превышает 111 тысяч.

Представитель нашей республики – Зимфира Юсупова – работает в Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов, она участник Форума классных руководителей-2022.