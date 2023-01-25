В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду

Мастер класс провел именитый тренер по хоккею с мячом Вячеслав Рязанов. Он подготовил не одно поколение известных спортсменов, победителей и призеров соревнований различного уровня. Мастер сказал: «Сегодня мы научили студентов, как правильно держать клюшку, выполнили несколько упражнений, а в конце разделились на команды и поиграли. Очень рад, что мне удалось пообщаться со студентами и снова побывать в стенах УГНТУ. Приглашаю всех желающих на игры нашей команды «Кировец», которая сейчас играет в суперлиге».

Координатор «молодёжки» Рустам Салахутдинов рассказал, что они заранее решили провести День студента в необычном формате и им это удалось: «Участники соревнований активно включались в упражнения, с азартом и усердием показали много интересных и захватывающих игр. Выражаем огромную благодарность ректорату УГНТУ, а также управлению по физической культуре и спорту администрации Уфы за тот праздник, который они подарили студентам».

Фото предоставлено пресс-службой исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.