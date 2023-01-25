-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 18:49

В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду

Студенты нефтяного университета провели Татьянин день вместе с «молодежкой» регионального отделения Народного фронта. «Народники» пришли к студентам, чтобы провести для ребят согревающую зарядку. А затем и мастер-класс по хоккею с мячом.

В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду

Мастер класс провел именитый тренер по хоккею с мячом Вячеслав Рязанов.   Он подготовил не одно поколение известных спортсменов, победителей и призеров соревнований различного уровня. Мастер сказал: «Сегодня мы научили студентов, как правильно держать клюшку, выполнили несколько  упражнений, а в конце разделились на команды и поиграли. Очень рад, что мне удалось пообщаться со студентами и снова побывать в стенах УГНТУ. Приглашаю всех желающих на игры нашей команды «Кировец», которая сейчас играет в суперлиге».

Координатор «молодёжки» Рустам Салахутдинов рассказал, что они заранее решили провести День студента в необычном формате и им это удалось: «Участники соревнований активно включались в упражнения, с азартом и усердием показали много интересных и захватывающих игр. Выражаем огромную благодарность ректорату УГНТУ, а также управлению по физической культуре и спорту администрации Уфы за тот праздник, который они подарили студентам».

Фото предоставлено пресс-службой исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.

В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
В Татьянин день Народный фронт «разогрел» студентов УГНТУ …на льду
Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика