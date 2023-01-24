В Уфе отметили 210-летие начала заграничных походов русской армии

Участие в мероприятии приняли сотрудники музея, краеведы, историки. В частности, с докладом выступил председатель республиканского отделения военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. Он рассказал о подвигах иррегулярной конницы Оренбургского края в наполеоновских войнах.
Об участии клуба исторической реконструкции «Первый башкирский конный полк «Любизар» РБ в международном фестивале «День Бородино 2022 г» рассказал Ильдар Шаяхметов, продемонстрировав при этом оригинальное облачение, передвижную выставку и подарил музею несколько реликвий.
Всего было заслушано 12 докладов.
«Такие круглые столы не только помогают сохранить историческую память о войне, продвигают и популяризируют историю Отечественной войны 1812 годда, но вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, – отметил гендиректор Национального музея РБ Рустам Исхаков.
Фото: Национальный музей РБ.