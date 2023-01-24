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Вчера, 17:31

В Уфе отметили 210-летие начала заграничных походов русской армии

В Национальном музее РБ прошел круглый стол, посвященный военным событиям 1813-1814 годов.

В Уфе отметили 210-летие начала заграничных походов русской армии
В Уфе отметили 210-летие начала заграничных походов русской армии

Участие в мероприятии приняли сотрудники музея, краеведы, историки. В частности, с докладом выступил председатель республиканского отделения военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. Он рассказал о подвигах иррегулярной конницы Оренбургского края в наполеоновских войнах.

Об участии клуба исторической реконструкции «Первый башкирский конный полк «Любизар» РБ в международном фестивале «День Бородино 2022 г» рассказал Ильдар Шаяхметов, продемонстрировав при этом оригинальное облачение, передвижную выставку и подарил музею несколько реликвий.

Всего было заслушано 12 докладов.

«Такие круглые столы не только помогают сохранить историческую память о войне, продвигают и популяризируют историю Отечественной войны 1812 годда, но вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, – отметил гендиректор Национального музея РБ Рустам Исхаков.

Фото: Национальный музей РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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