В Уфе отметили 210-летие начала заграничных походов русской армии

Участие в мероприятии приняли сотрудники музея, краеведы, историки. В частности, с докладом выступил председатель республиканского отделения военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. Он рассказал о подвигах иррегулярной конницы Оренбургского края в наполеоновских войнах.

Об участии клуба исторической реконструкции «Первый башкирский конный полк «Любизар» РБ в международном фестивале «День Бородино 2022 г» рассказал Ильдар Шаяхметов, продемонстрировав при этом оригинальное облачение, передвижную выставку и подарил музею несколько реликвий.

Всего было заслушано 12 докладов.

«Такие круглые столы не только помогают сохранить историческую память о войне, продвигают и популяризируют историю Отечественной войны 1812 годда, но вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, – отметил гендиректор Национального музея РБ Рустам Исхаков.

Фото: Национальный музей РБ.