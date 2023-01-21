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В Башкирии открылся медколледж

Филиал Туймазинского медицинского колледжа открылся в Октябрьском.

В Башкирии открылся медколледж
В Башкирии открылся медколледж

Торжественное открытие нового учебного заведения состоялось 20 января, сообщил в соцсетях руководитель администрации главы РБ Максим Забелин. В здании колледжа провели капремонт, для учебного процесса закупили оборудование.

Как отметил Забелин, республика сохранила более двух тысяч ФАПов, соответственно для них нужны специалисты, «а это в первую очередь выпускники медколледжей».

«По специальности «Сестринское дело» в Октябрьском филиале Туймазинского медколледжа проходят обучение уже 50 студентов. Со следующего учебного года набор будет увеличен, к 2024 году в филиале будет насчитываться более 200 студентов», – написал руководитель администрации главы РБ.

Фото: страничка М. Забелина во "ВКонтакте".

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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