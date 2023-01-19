В Башкирии торжественно открыли Год педагога и наставника

2023 год объявлен Годом педагога и наставника по поручению президента страны Владимира Путина. «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам», — отметил ранее на встрече с учителями глава государства.

Участников торжественного мероприятия в Башгоспедуниверситете приветствовал по видеосвязи министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Решение посвятить это год воспитателям, учителям, преподавателям и каждому, кто выбрал для себя наставнический труд, еще раз подтверждает значимость этой миссии. Ведь именно с талантливого педагога, опытного наставника у детей начинается путь к большим достижениям. Вы формируете ценностные ориентиры и личные качества ваших подопечных, воспитываете будущих ученых, изобретателей, спортсменов, блестящих профессионалов, которым предстоит двигать нашу страну вперед. И, конечно, мы будем всячески поддерживать вас, создавать все условия, чтобы почетный труд учителей был в радость», – подчеркнул руководитель ведомства.

«Задача Года – воздать должное уважение нашим учителям и, конечно же, повысить интерес молодежи к педагогике. Для этого в республике запланирован ряд масштабных мероприятий, которые позволят повысить престиж профессии. В свете современных событий многое делается с целью укрепления и совершенствования образования в стране, как никогда в тесном сплетении ведется обучение и воспитание детей, где особое место занимает патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это уроки «Разговоры о важном», церемония поднятия государственных флагов и исполнение гимнов, это внедрение в школы советников воспитания, запуск масштабного проекта российского движения детей и молодежи «Движение первых» и многое другое», - отметил начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко.

«За 56 лет более 60 тысяч выпускников вышли из наших стен, университет обрел мощный фундамент и достиг значительных результатов. Благодарю всех за ваш труд, ваш вклад в развитие нашего университета. Сегодня мы даем старт Году педагога и наставника. Это еще один повод вспомнить о великой роли учителя, о необходимости педагогов. Думаю, что и на федеральном уровне, и на республиканском, и на муниципальном будет принято много хороших решений, которые и материально, и морально поддержат всю учительскую и преподавательскую общественность», – отметил председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор педуниверситета Салават Сагитов.

В рамках праздника состоялось вручение студентам стипендий президента и правительства РФ. Кроме того, вручены благодарственные письма и почетные грамоты главы РБ, Госсобрания – Курултая и министерства образования РБ представителям профессорско-преподавательского состава. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Добавим, что в этот же день в университете состоялась презентация Акмуллинской академии развития детей и семейного образования «Соты», открытие мастерской «Преподавание в основной и средней школе» и лаборатории «Электроника наносистем».

Фото: Минобраз РБ.