Операторам школьного питания в Башкирии предоставят субсидии

В республике принят закон об организации социального питания, который позволяет мониторить его качество. Высокий уровень организации школьного питания подтвержден призовыми местами на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая», опыт рекомендован для тиражирования в других регионах.

- Выявление случаев работы на сырье при отсутствии необходимых условий уменьшилось с 64 до 56 процентов, использования недоброкачественной продукции - с 83 до 17 процентов, нарушений технологии приготовления блюд – с 64 до 36 процентов, выявления продукции, не предназначенной для детского питания, – с 58 до 42 процентов, - отметил Андрей Назаров.

В школах пересмотрен состав бракеражных комиссий, контроль качества блюд ведется ежедневно. В результате существенно снизилось количество жалоб родителей – с 215 в 2021 году до 143 в 2022 году.

По словам министра торговли Алексея Гусева, в минувшем году управление социального питания совершило 560 плановых и 143 внеплановых выезда на основании обращений. Испытательный центр за год исследовал почти 4 тысячи образцов пищевой продукции и готовых блюд.

Передача школьных пищеблоков в безвозмездное пользование операторам питания и обеспечение их коммунальными ресурсами позволило сохранить качество рациона и обновить базу пищеблоков за их счет.

- Мы прорабатываем вопрос предоставления субсидий специализированным организациям на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования при наличии контрактов на оказание услуг, заключенных на срок не менее трех лет с обязательным вложением в материально-техническое оснащение пищеблока, - отметил Алексей Гусев.

Андрей Назаров поручил министерству образования до 1 марта разработать порядок ежегодной индексации стоимости питания в школах, а министерству торговли и услуг до 1 апреля - порядок предоставления мер поддержки операторов. Кроме того, до 1 марта имущество будет передано в безвозмездное пользование операторам на период оказания услуг.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.