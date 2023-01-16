В Башкирии откроют памятник первому учителю

В план по подготовке Года вошли 53 мероприятия. В республике пройдет 13 конкурсов профессионального мастерства - это республиканские конкурсы для педагогов дошкольных образовательных организаций, учителей, мастеров производственного обучения, воспитателей и педагогов-наставников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; региональные этапы Всероссийских конкурсов для учителей, учителей-дефектологов, работников сферы дополнительного образования; Межрегиональные конкурсы «Учитель года башкирского языка и литературы», «Лучшая педагогическая династия»; Всероссийский студенческий конкурс «Учитель будущего поколения России».

Также запланированы мероприятия к 200-летию со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского и спортивной направленности: республиканское туристическо-краеведческое соревнование среди команд педагогических работников государственных коррекционных учреждений; туристический слет для команд педагогических работников муниципальных районов и городских округов республики; соревнование «Гонка Героев» среди команд работников системы образования республики.

В Башкирии в 2023 году также пройдет Второй Республиканский педагогический марафон «СОТЫ», V форум школьного образования «Взлетай!», Республиканское августовское совещание по образованию. На этих мероприятиях будут рассмотрены вопросы поддержки и популяризации профессии педагога.

На основе республиканского плана свои мероприятия Года педагога и наставника разработают в каждом муниципалитете республики.