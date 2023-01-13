Архитекторы из Башкирии примут участие в конкурсе российского уровня

Соискатели смогут принять участие в 25 номинациях и в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, и от 18 до 35 лет. Цель конкурса — выявить и поддержать молодые таланты, которые создают проекты благоустройства городской среды, а также развития сельских территорий.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егора Родина, конкурсанты смогут продемонстрировать свои идеи формирования комфортной городской среды, а также внедрить в жизнь авторские архитектурные и дизайнерские разработки по месту жительства или в любом другом российском городе.

Заявки и конкурсные материалы в электронном виде можно заполнить на сайте россия-территория-развития.рф. А также более подробно узнать об условиях конкурса.

Победители младшей возрастной категории будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Алые паруса», а старшие получат рекомендации в архитектурные экспедиции и смогут участвовать в архитектурных воркшопах. Кроме того, победители-очники получат допбаллы при поступлении в вузы и возможность стажироваться в госкорпорациях и архбюро, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.