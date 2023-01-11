У нового вуза Башкирии появился свой бренд

Брендбук, разработанный ведущим российским брендинговым агентством "ENDY", представили на пресс-конференции в стенах УУНиТ.

- Это событие позволит определить корпоративную культуру вуза, - отметил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов. - Уверен, что бренд Уфимского университета будет узнаваем на образовательном рынке региона и страны.

В основу образа университета легли четыре основные идеи: слоган "Изобретая лучшее будущее"; позиционирование УУНиТ как крупнейшего научно-образовательного центра, сочетащего академические традиции, инновации и технологии; совместная работа над прорывными технологиями и талантоцентричность.

В выработке концепции брендбука принимали активное участие студенты и преподаватели - всего около двух тысяч человек. Причем, более 70 процентов опрошенных проголосовали именно за этот концепт.