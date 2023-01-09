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В Уфе напомнили, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу

Нормы изложены в письме министерства образования республики от 7 декабря 2022 года, сообщили в управлении образования администрации города.

В Уфе напомнили, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу
В Уфе напомнили, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу

Учащиеся 1-4-х классов могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 25 градусов, 5-9-х классов — при минус 27 градусах, 10-11-х классов — при минус 32 градусах.

Кроме того, в школе должны соблюдаться нормы по температуре воздуха в помещениях - она должна быть не ниже 18 градусов. Если это обеспечить невозможно, руководство школы вправе принять решение об отмене очного посещения занятий. Оно оперативно доводится до сведения родителей школьников.

На время морозов обучение проводится в дистанционном формате.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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